Réseaux sociaux: l'Espagne veut lutter contre les contenus illégaux

Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a annoncé mardi, au cours d'un déplacement aux Emirats arabes unis, une série de mesures visant à lutter contre 'la manipulation et l'amplification des contenus illégaux' sur les réseaux sociaux.

Dans un discours à Dubaï, le responsable socialiste a annoncé, entre autres, l'interdiction de l'accès aux plateformes pour les moins de 16 ans, afin de les préserver d'un monde de 'pornographie' et de 'violence'.

'Les plateformes devront mettre en place des systèmes efficaces de vérification de l'âge, pas seulement des cases à cocher, mais de véritables barrières qui fonctionnent', a ajouté M. Sanchez, dans son intervention au Sommet mondial des gouvernements qui se déroule aux Emirats arabes unis.

'Aujourd'hui, nos enfants sont exposés à un espace dans lequel ils n'ont jamais été censés naviguer seuls', un espace d''addiction, d'abus, de pornographie, de manipulation, de violence', a-t-il énuméré.

Le Premier ministre a en outre annoncé que les lois seraient modifiées afin que 'les dirigeants des plateformes soient légalement responsables de nombreuses infractions commises sur leurs sites web'. 'Cela signifie que les PDG de ces plateformes technologiques s'exposeront à des responsabilités pénales pour ne pas avoir supprimé des contenus illégaux ou incitant à la haine', a-t-il affirmé.

Réaction outrée de Musk

Autre mesure envisagée par le chef du gouvernement espagnol, faire en sorte que 'la manipulation et l'amplification algorithmique de contenus illégaux' deviennent une 'infraction pénale'.

Ces propositions ont provoqué la fureur d'Elon Musk, qui a taxé 'Sanchez le malhonnête' de 'tyran et traître au peuple d'Espagne', dans un message posté sur son réseau social X. Très remonté, M. Musk a affirmé dans un autre message que Pedro Sanchez était 'un vrai fasciste totalitaire'.

Le Premier ministre espagnol avait déjà fait savoir en novembre qu'il envisageait de 'porter à 16 ans l'âge minimum pour accéder aux réseaux sociaux'. Il ne dispose pas de la majorité absolue au Parlement et rencontre, ces derniers temps, des difficultés à rassembler les soutiens nécessaires pour faire voter des lois.

L'Australie a ouvert la voie à l'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 16 ans en décembre et d'autres pays ont commencé à s'engager sur cette voie, comme la France et le Portugal, mais la mise en oeuvre d'une telle mesure est compliquée.

/ATS