Réouverture partielle de Disney World et des chutes d'Iguazu

Malgré la rapide progression de la pandémie sur le continent américain, une partie du parc d'attractions Disney World, en Floride, a été rouverte samedi. Les impressionnantes chutes d'eau d'Iguazu accueillent également à nouveau les touristes en Argentine.

A Disney World, à Orlando, ils étaient plusieurs centaines à faire la queue dans la matinée pour se rendre au Magic Kingdom, l'un des deux espaces à accueillir du public avec l'Animal Kingdom, après quatre mois de fermeture. Tous les visiteurs présents avaient réservé leur billet pour permettre de maîtriser leur nombre dans le parc et rendre possible la distanciation sociale, sur fond d'important dispositif face aux risques de propagation du coronavirus.

Prise de température à l'entrée

Etaient ainsi prévus la prise de température systématique à l'entrée, le port du masque obligatoire, l'omniprésence de distributeurs de gel hydroalcoolique et l'espacement minimum de deux mètres dans chaque attraction ou à l'intérieur des boutiques.

Sur les réseaux sociaux, beaucoup critiquaient cette décision de rouvrir quand la Floride connaît une accélération de l'épidémie, ayant enregistré en 24 heures 10'383 nouveaux cas, non loin du record absolu enregistré le 4 juillet (11'458).

Le gouverneur républicain Ron DeSantis, qui avait décidé d'entamer la sortie du confinement dès le 4 mai, avant la plupart des autres Etats américains, était d'ailleurs revenu en arrière fin juin, ordonnant la fermeture des bars. Les Etats-Unis, le pays le plus lourdement touché par le Covid-19 qui y a fait plus de 134'000 morts pour plus de 3,2 millions de cas.

Chutes d'Iguazu

Les visites des chutes d'Iguazu, considérées comme une des sept merveilles naturelles de la planète, ont également repris, mais uniquement sur le territoire argentin, pas au Brésil, après 100 jours de fermeture liée à la pandémie qui poursuit son avancée en Amérique latine. Seuls 200 visiteurs par jour sont autorisés à entrer dans le parc, répartis en groupes de 50.

L'Argentine, largement déconfinée, comptait samedi plus de 94'000 cas de Covid-19 pour 1787 morts. Sa capitale Buenos Aires et sa région métropolitaine, où vivent 14 millions de personnes, ont été à nouveau placées en confinement strict du 1er au 17 juillet.

De l'autre côté de la frontière, le Brésil reste le plus affecté par le virus dans le sous-continent et le deuxième dans le monde, comptabilisant le plus de nouveaux décès en 24 heures, soit 1214. Il a dépassé les 70'000 morts et les 1,8 million de cas.

Experts de l'OMS en Chine

Deux experts de l'OMS, un épidémiologiste et un spécialiste de la santé animale, se rendaient pour leur part en Chine, au lendemain de l'appel de leur organisation à la vigilance devant l'explosion récente des contaminations sur la planète.

En annonçant vendredi que ces experts étaient en route pour Pékin, la porte-parole de l'organisation, Margaret Harris, a souligné qu'ils auraient des entretiens avec des responsables chinois et détermineraient les lieux que la future mission d'enquête devra visiter. 'L'une des plus grandes questions est de savoir si le virus a été transmis à l'homme par un animal et de quel animal il s'agit', a déclaré Mme Harris.

Au total, depuis son apparition en décembre en Chine, le Covid-19 a déjà tué plus de 561'000 personnes et en a contaminé près de 12,6 millions.

De nouveaux foyers sont aussi apparus en Europe, le continent le plus endeuillé avec plus de 200'000 morts (pour 2,8 millions de cas), où la situation paraît toutefois pour le moment sous contrôle. En France, quatorze médecins de renom ont réclamé samedi 'le port du masque obligatoire dans tous les lieux publics clos' pour éviter que l'épidémie ne reparte, constatant un relâchement dans le respect des gestes barrières.

/ATS