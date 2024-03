Réouverture au public de la Villa Flora à Winterthour (ZH)

La Villa Flora à Winterthour (ZH) rouvre ses portes après dix ans de fermeture et de travaux. Dès le 23 mars, le public pourra à nouveau y admirer les chefs-d'oeuvre de la collection constituée par Hedy et Arthur Hahnloser.

La Villa Flora a fermé ses portes en avril 2014 en raison des mesures d'économies prises par la ville de Winterthour et la fin du contrat de subventionnement du musée par la ville. En 2018, le canton a acquis la villa qui a été restaurée, mise aux normes muséales et agrandie.

L'exposition 'Bienvenue!' célèbre le 'retour tant attendu' de la collection de Hedy et Arthur Hahnloser à la Villa Flora, a indiqué mardi le Kunst Museum de Winterthour. On peut y admirer une centaine d'oeuvres d'Edouard Manet, Vincent van Gogh, Paul Cézanne, Auguste Rodin, Henri Matisse, Pierre-Auguste Renoir, Henri de Toulouse-Lautrec, Albert Marquet, Camille Pissaro, Aristide Maillol, Pierre Bonnard, Félix Vallotton, Eduard Vuillard, Ferdinand Hodler et Giovanni Giacometti.

Collection constituée entre 1906 et 1936

Hedy et Arthur Hahnloser ont emménagé dans la Villa Flora au début du XXe siècle. Ils ont constitué leur collection entre 1906 et 1936 'avec un grand engagement et un flair certain', souligne le musée. Leurs descendants ont offert les chefs-d'oeuvre à la Fondation Hahnloser/Jaeggli qui les a mis à disposition du Kunst Museum de Winterthour sous forme de prêts permanents.

La réouverture de la Villa Flora 'marque une nouvelle étape dans la mise en oeuvre du projet de concept municipal des musées'. La ville a confié l'exploitation des musées Stadthaus, Stadtgarten et de la Villa Flora à l'association d'art de Winterthour, ce qui permet un financement durable et des échanges entre des collections 'parfaitement complémentaires', souligne le Kunst Museum.

Pendant la fermeture de la Villa Flora, des oeuvres de la collection ont été prêtées à des musées et des galeries à Hambourg, Paris, Halle et Stuttgart. Dès 2017, l'intégralité de la collection a été prêtée pour 15 ans au Musée des beaux-arts de Berne, avec une clause de retour au cas où la Villa Flora venait à rouvrir.

