Remo Forrer emmène la Suisse en finale de l'ESC

C'est le cadeau d'anniversaire parfait pour sa mère : le Toggenbourgeois Remo Forrer s'est qualifié mardi soir à Liverpool pour la finale du Concours Eurovision de la chanson 2023.

Le jeune homme de 21 ans a connu le succès avec sa ballade émotionnelle 'Watergun', qui symbolise la force de ne pas perdre confiance malgré les crises et les guerres.

Remo Forrer a grandi à Hemberg (SG) dans une famille de musiciens et a remporté en 2020 la troisième saison de 'The Voice of Switzerland'. Il joue de l'accordéon et du piano, mais il a misé très tôt sur le chant.

Si l'on en croit une déclaration partagée par la Radio Télévision Suisse (SRF) peu avant sa prestation, Remo Forrer avait prévu de boire une bière après sa performance en demi-finale. S'il n'avait pas réussi à se qualifier pour la finale, il en aurait bu deux.

Si l'on en croit les cotes des bookmakers, la Suède et la Finlande ont les meilleures chances de remporter le concours samedi.

/ATS