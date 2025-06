Remise de 11 Prix suisses de l'art et 17 Prix suisses de design

L'Office fédéral de la culture (OFC) a remis à nouveau cette année 11 Prix suisses d'art et 17 Prix suisses de design. Plusieurs créateurs romands figurent parmi les lauréats de ces prix dotés de 25'000 francs chacun.

Tous les Prix suisses d'art et de design ont été attribués lundi en présence de la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider, indique l'OFC dans un communiqué.

Les 11 Prix suisses de l'art vont à cinq artistes romands ou basés en Suisse romande. Il s'agit des Genevois James Bantone et Bastien Gachet, de l'Iranien Zahra Hakim, qui vit et travaille à Genève, et du Français Paul Paillet, aussi installé dans la ville du bout du lac. Sans oublier l'artiste colombienne Guadalupe Ruiz, basée à Bienne (BE).

Les prix de design 2025 ont quant à eux été attribués, dans la catégorie 'design textile et mode' à trois lauréats, dont une romande: Josiane Martinho Miguel de Boudevilliers (NE), qui vit et travaille entre Genève, Neuchâtel et Paris.

/ATS