Réflexion sur le paysage aux Journées photographiques de Bienne

Pour leur 28e édition, les Journées photographiques de Bienne invitent le public à s'interroger sur le paysage qui nous entoure. Du 3 au 25 mai, le public pourra découvrir les oeuvres d'artistes contemporains disséminées dans dix lieux d'expositions à Bienne.

Sous le titre 'Horizons', les Journées photographiques estiment être en mesure d'offrir un programme d’expositions articulé de manière pointue, mais qui reste néanmoins accessible à tous les publics. Le festival, plateforme de visibilité pour des artistes suisses et internationaux, propose cette année 18 expositions.

Ces expositions sont présentées sous la forme d’une balade photographique répartie dans dix lieux de la plus grande ville bilingue de Suisse: institutions publiques et privées, espaces indépendants ou espaces publics. Au fil du parcours, le public est invité à se lancer dans une exploration visuelle et réflexive.

Paysage en mutation

La diversité des artistes invités donne à voir des perspectives souvent inédites sur le paysage qui nous entoure, un paysage en perpétuelle transformation et dont les représentations sont liées à la relation que l’être humain entretient avec lui, expliquent les Journées photographiques.

Qu’il soit urbain, forestier ou industriel, le paysage peut être défriché, cultivé, habité. Défini comme une terre transformée par l’acte physique de l’humain, il est aussi représenté sous forme de tableaux, d'images ou d’écrits. Avec le temps, la relation avec le paysage a évolué. Son rôle dans la société en constante transformation est de plus en plus discuté.

Départ de la directrice

Cette édition des Journées photographiques est aussi la dernière sous la direction de Sarah Girard. Après sept ans à la tête de cette manifestation, elle quittera ses fonctions à la fin du mois de juin. Sarah Girard souhaite laisser la place à une nouvelle direction qui apportera un regard neuf.

La manifestation est née en 1997 de la volonté de trois passionnés de photographie d'organiser une fête de l'image. Edition après édition, les Journées photographiques s'emploient à décrypter les enjeux contemporains.

/ATS