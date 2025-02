Record d'affluence en 2024 pour le Musée Olympique à Lausanne

Le Musée Olympique à Lausanne pulvérise son record d'affluence. Il a accueilli plus de 432'000 visiteurs en 2024, soit une augmentation de 23% par rapport à 2023. Parmi eux, plus de 52'000 élèves ont franchi les portes de l'institution, soit une hausse de 221%.

'Ce succès témoigne d'un engouement croissant pour le patrimoine olympique et l'excellence de la programmation proposée', écrivent vendredi les responsables du musée dans un communiqué. Le succès auprès des jeunes 'renforce ainsi la mission pédagogique de l'institution', soulignent-ils.

L'an passé, le Musée Olympique a proposé trois expositions temporaires majeures qui ont su captiver le public: 'Free to run', 'Paris Olympique' et 'Mode et Sport, d'un podium à l'autre'. En parallèle, quatorze événements culturels ont été organisés, parmi lesquels la Semaine olympique pour les enfants, le défilé 'Mode et Sport' ainsi que des collaborations avec des entités sportives et culturelles.

'Le musée confirme ainsi son rôle de plateforme culturelle dynamique au carrefour du sport et de l'innovation', relèvent les responsables.

Quatre expos pour 2025

La cérémonie d'ouverture de Paris 2024 a réuni plus de 2500 personnes dans le parc du musée lors d'une retransmission en direct à la fois festive et conviviale, est-il rappelé. Le restaurant et la boutique ont également atteint de nouveaux records.

Le Musée Olympique a par ailleurs annoncé les temps forts de l'année 2025. Départ avec 'Let's Move - Bougez', une expérience interactive permettant aux jeunes visiteurs de vivre le sport autrement, à découvrir dès le 17 avril. 'Sport à l'épreuve' proposera ensuite une immersion visuelle à travers la photographie et le cinéma (du 27 mai au 18 août).

Dès le 18 septembre, place à 'Via Azzurra', une célébration des Jeux Olympiques d'hiver de Milano Cortina 2026. A partir de la même date, le musée invite le public à une exposition autour de l'innovation sportive, qui propose un voyage à travers l'évolution technologique du sport.

/ATS