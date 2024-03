Record d'affluence au FIFF - Auteur chinois consacré à Fribourg

La 38e édition du Festival International du Film de Fribourg (FIFF) se termine sur un record d'affluence. Elle consacre aussi un 'futur grand auteur chinois', selon les organisateurs, Chen Yanqi, qui a réalisé Day Tripper, Grand Prix du FIFF 2024.

Avec ce film, ce sont cinq des douze longs métrages de la compétition internationale qui ont été primés, indiquent les organisateurs samedi au terme de la remise des prix. Depuis jeudi, le FIFF a dénombré 48'000 entrées, précisant que la barre historique des 55'000 sera allégrement dépassée si on y ajoute les événements parallèles et la déclinaison en ligne qui dure encore trois semaines.

Outre le Grand Prix à cette 'chronique décalée et absurde du quotidien' qu'est le film chinois de Chen Yanqi, le palmarès samedi soir se présente ainsi, ont indiqué les organisateurs: présentée en première mondiale, la dystopie familiale péruvienne Cuadrilátero de Daniel Rodríguez Risco reçoit le Prix spécial du Jury et celui du Jury des jeunes COMUNDO.

Le Jury de la critique remet son Critic’s Choice Award à Inshallah a Boy d’Amjad Al Rasheed (Jordanie), tandis que le Jury œcuménique prime le film colombien La Suprema de Felipe Holguín Caro. Quant au très convoité Prix du public, il revient au film du Bhoutan The Monk and the Gun de Pawo Choyning Dorji. Du côté des courts métrages, c’est le documentaire iranien Mrs. Iran’s Husband de Marjan Khosravi qui décroche deux prix, ajoutent les organisateurs dans un communiqué.

