Rebecca Solari: « Les processus artistiques créent un peu de chaos »

Entre musique, performance et art contemporain, Rebecca Solari fait du dialecte tessinois un outil artistique et politique. L'artiste multidisciplinaire parle à Keystone-ATS de son alter ego Fulmine et de son attachement à ses origines.

Rebecca Solari, née en 1996, fait partie du duo électro-punk Crème Solaire, et Fulmine est son alter ego musical et artistique.

Elle n’a pas de préférence parmi les disciplines qu’elle pratique: 'J’aime beaucoup la scène, c’est l’espace où je m’amuse le plus', explique-t-elle dans une interview accordée à Keystone-ATS dans un café situé dans la vieille ville de Bienne, où elle vit depuis trois ans.

Un alter ego intime

Et c’est précisément de l’expérience de la scène, des coulisses jusqu’au public, que naît une grande partie de son art. Un peu comme le 'personnage anti-héros' Fulmine, né il y a cinq ans après que la foudre a frappé son micro lors d’un concert à Rapperswil-Jona (SG) ('fulmine' signifie foudre en italien, ndlr).

'A un moment donné, j’ai commencé à crier au secours et il n’y avait plus de personnage, il n’y avait plus de performance : c’était la réalité'. De cette expérience traumatisante est né un parcours artistique qui interroge la frontière entre représentation et vérité, entre spectacle et vie vécue.

Fulmine lui est également 'intimement lié', notamment à travers l’utilisation du dialecte de la vallée de Blenio, où elle a grandi. Cela lui permet 'd’exprimer une partie de moi-même beaucoup plus nue, beaucoup plus exposée dans son intimité, en parlant des paysages qui m’ont accompagnée durant mon enfance', explique-t-elle.

Représenter une minorité linguistique

A travers l’utilisation du dialecte, l’artiste tessinoise représente également une minorité linguistique. 'Pour moi, il est important d’utiliser cette langue, issue d’un milieu agricole, dans un contexte très singulier et performatif, ainsi que dans les domaines de l’art contemporain', précise Rebecca Solari.

Dans ses performances, il n’y a pas que le dialecte tessinois: la jeune femme mélange plusieurs langues, dont l’italien, le français et l’anglais. 'Le format est souvent un monologue qui mêle les langues et qui joue beaucoup sur les sonorités, puisque j’utilise ma voix, qui est mon principal instrument', explique-t-elle.

Une partie de sa démarche consiste à rendre son travail accessible même à ceux qui ne comprennent pas le dialecte, en créant une 'passerelle': 'J’ai toujours des textes en dialecte qui sont également traduits en français, en allemand ou en anglais'.

Pour son projet 'Solo Brodo (Primordio e Parsimonia)', Rebecca Solari a reçu le Prix du bilinguisme décerné par l’association Région capitale suisse en 2024. Fin juin, elle figurait parmi les quatre finalistes du Prix Anderfuhren, récompense destinée aux artistes émergents de la ville de Bienne.

Lien avec le Tessin et engagement politique

Le Tessin continue d’occuper une place centrale dans sa pratique artistique: Rebecca Solari est très attachée à la vallée de Blenio et à ses origines. 'C’est l’endroit où je me sens chez moi', affirme-t-elle, tout en reconnaissant les difficultés que rencontre le canton pour créer des espaces dédiés à la culture et à l’expérimentation.

Ce lien se mêle également à une dimension politique. En repensant aux carnavals de son enfance à Biasca, elle se souvient que les déguisements et les chars abordaient des thèmes d’intérêt public, allant de la construction de pistes cyclables au changement climatique. 'Je redécouvre aujourd’hui, en tant qu’adulte, cette envie de susciter des changements', raconte-t-elle, expliquant comment cette attitude s’exprime désormais à travers ses performances.

Pour la jeune femme, le message n’est jamais dissocié du contexte. La manière dont elle construit un spectacle varie en effet en fonction du public et de l’espace dans lequel elle se produit: des festivals de musique aux institutions artistiques, en passant par des projets impliquant directement les communautés. Pour une récente exposition monographique à La Chaux-de-Fonds (NE), par exemple, elle a invité la chorale de sa grand-mère, originaire de la vallée de Blenio, qu’elle a filmée et intégrée à l’œuvre.

De nouvelles performances

Rebecca Solari a obtenu un master au Dirty Art Department du Sandberg Instituut d’Amsterdam, un nom hors des sentiers battus pour une école qui offre une liberté totale. Une expérience qui lui a permis de forger 'un nouveau regard plus critique sur l’Europe et sur la Suisse, où je vis et où j’ai grandi ', précise-t-elle.

Ces derniers mois ont été particulièrement intenses pour l’artiste. Elle vient de présenter 'Fulgore furiosa' au festival multidisciplinaire Belluard Bollwerk de Fribourg. Actuellement, elle est l’invitée du Pirelli HangarBicocca dans le cadre du Milano Re-Mapped Summer Festival, où elle se produit dans 'Fulminante gigantessa'. Samedi, elle donne une performance spéciale au col du Klausen, qui relie les cantons d’Uri et de Glaris, où elle racontera des histoires en incarnant une géante capable de traverser symboliquement les Alpes d’un seul pas.

A l’automne, elle sera en résidence pendant trois mois à la Kaserne de Bâle, où elle travaillera sur 'Vortex', sa première performance théâtrale de longue durée. La pièce, prévue pour l’année prochaine, s’articule autour du thème de la transformation: sur une plateforme tournante, l’artiste incarnera différents personnages, de la vache à la scientifique en passant par la superstar.

Interrogée sur le rôle de l’art dans une société caractérisée par des visions de plus en plus binaires, Rebecca Solari n’a pas de réponse. 'Je crois que les processus artistiques créent un peu de chaos', observe-t-elle. C’est précisément de ce chaos, conclut-elle, que peuvent naître de nouvelles possibilités et des façons différentes de regarder le monde.

/ATS