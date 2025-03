« Raconter mon histoire »: Gisèle Pelicot va publier ses mémoires

La Française Gisèle Pelicot, devenue un symbole après un procès historique contre son ex-mari qui l'avait droguée pour la faire violer par des inconnus, va publier ses mémoires, a annoncé jeudi son éditeur britannique. 'Un hymne à la vie' paraîtra le 27 janvier 2026.

Le livre sera publié en vingt langues, dont le français, précise le communiqué de la maison d'édition The Bodley Head.

'Je suis immensément reconnaissante du soutien extraordinaire que j'ai reçu depuis le début du procès', a déclaré Gisèle Pelicot, citée dans le communiqué de la maison d'édition.

'Je veux maintenant raconter mon histoire avec mes propres mots. A travers ce livre, j'espère transmettre un message de force et de courage à tous ceux qui sont soumis à des épreuves difficiles. Qu'ils n'aient jamais honte', a-t-elle poursuivi.

Pour que la honte change de camp

Gisèle Pelicot, droguée et violée pendant des années par son mari et des dizaines d'hommes que ce dernier recrutait sur Internet, est devenue une icône féministe au cours du procès des viols de Mazan, dans le sud-est de la France, qui s'est tenu entre septembre et décembre 2024 et a connu un retentissement mondial.

Gisèle Pelicot a refusé que le procès de ses violeurs se déroule à huis clos, pour que 'la honte' change de camp.

Son ex-mari Dominique Pelicot a été condamné en décembre à 20 ans de réclusion criminelle. Il n'a pas fait appel. Ses 50 coaccusés, reconnus pour la plupart coupables de viols, âgés de 27 à 74 ans, ont écopé de peines s'échelonnant entre trois ans de prison dont deux avec sursis à 15 ans de réclusion criminelle. Certains ont fait appel.

En décembre, les mémoires de Caroline Darian, la fille de Gisèle Pelicot, 'I'll Never Call Him Dad Again', ont été publiées en anglais. La version française 'Et j'ai cessé de t'appeler papa' était sortie en 2022.

/ATS