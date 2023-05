Quelque 100 oeuvres de Doris Salcedo à voir à la Fondation Beyeler

La Fondation Beyeler expose une centaine d'oeuvres de l'artiste colombienne Doris Salcedo. Les visiteurs peuvent y découvrir ses installations sur des thèmes allant de l'empathie au deuil en passant par le cycle du souvenir et de l'oubli sur fond de conflits violents.

L'exposition à voir dès dimanche jusqu'au 17 septembre est réalisée en étroite collaboration avec l'artiste âgée de 65 ans. Les oeuvres présentées sont le résultat d'années de recherches socio-politiques, d’expérimentation de techniques et de matériaux, ainsi que de quête de forme artistique. L'intérêt de Doris Salcedo porte sur des ressentis transculturels.

Pour cela, elle travaille une grande diversité de matériaux: pierre et ciment, meubles en bois, aiguilles, vêtements, soie, herbe, eau, pétales ou cheveux. Grâce à leur transformation inhabituelle, Doris Salcedo parvient à 'représenter la violence sans violence' et à rendre la douleur et la souffrance tangibles sans les montrer de manière explicite, indique vendredi la Fondation Beyeler, sise à Riehen (BS).

Les quelque 100 oeuvres exposées, tirées de huit séries d’oeuvres, comprennent des pièces clefs en provenance de musées et de collections privées. Elles offrent un aperçu complet du travail de l'artiste.

/ATS