Quatre nominations pour le film « Le milieu de l'horizon »

Le film 'Le milieu de l'horizon' de la réalisatrice lausannoise Delphine Lehericey est nominé quatre fois pour le Prix du cinéma suisse 2020. La nouvelle a été annoncée jeudi soir lors des 55e Journées de Soleure.

'Le milieu de l'horizon' est nominé dans les catégories 'meilleur film de fiction' (Delphine Lehericey), 'meilleur scénario' (Joanne Giger), 'meilleure interprétation masculine' (Luc Bruchez) et 'meilleure musique de film' (Nicolas Rabaeus). Le film est sorti dans les salles en octobre dernier.

Trois films sont nominés dans trois catégories: 'Baghdad in my shadow' de Samir (fiction, scénario et montage), 'Bruno Manser - La voix de la forêt tropicale' de Niklaus Hilber (fiction, interprétation masculine et montage) et 'Moskau Einfach!' de Micha Lewinsky (fiction, scénario et interprétation féminine). 'Les particules' de Blaise Harrison est nominé dans la catégorie 'meilleur film de fiction'.

En 2019, très peu de films remplissaient les critères d’éligibilité de la catégorie 'meilleur court métrage'. Aucune nomination ne sera donc effectuée en 2020 pour cette catégorie.

Soixante-neuf films dans 11 catégories se sont inscrits pour le Prix du cinéma suisse. Les quelque 450 membres de l’Académie du cinéma suisse ont examiné et jugé chacune des œuvres présentées. Les résultats de cette consultation anonyme ont valeur de recommandation pour la commission de nomination, écrit l'Office fédéral de la culture dans un communiqué jeudi soir.

La remise des prix aura lieu en présence du conseiller fédéral Alain Berset le samedi 27 mars à Zurich. Le public pourra voir les films sur grand écran pendant les journées de Soleure et durant la semaine des nominés, qui se tiendra du 23 au 29 mars à Genève et à Zurich.

/ATS