Quatre autrices et auteurs suisses retenus pour le Prix Médicis

L'auteure jurassienne Elisa Shua Dusapin et les Alémaniques Martina Clavadetscher, Kim de l'Horizon et Peter Stamm font partie de la première sélection du Prix littéraire Médicis annoncée jeudi. Celle-ci compte 15 romans écrits en français, et 17 livres traduits.

Quatre auteurs suisses ont séduit le jury dans la première sélection du Prix Médicis, avec 32 livres retenus à ce stade. Elisa Shua Dusapin, avec son 4e roman 'Le Vieil Incendie', et Martina Clavadetscher avec 'Trois âmes soeurs' ont toutes deux été publiées par les éditions Zoé à Genève.

Elles sont rejointes par Kim de l'Horizon avec son premier roman 'Hêtre pourpre' (Julliard), déjà primé en Allemagne et en Suisse alémanique (meilleur roman en 2022) et par Peter Stamm et 'Les Archives des sentiments' (Christian Bourgois), dont la douzaine de romans ont tous été traduits en français.

Un livre de la maison d'édition Noir sur Blanc, de Vera Michalski, basée à Montricher (VD), a également été sélectionné: il s'agit de 'Convoi pour Samarcande' de l'auteure russe Gouzel Iakhina.

/ATS