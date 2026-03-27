Quartz 2026: « En première ligne » de Petra Volpe meilleur film

Le film 'En première ligne' de Petra Volpe a remporté le Prix du cinéma suisse 2026 dans la catégorie principale du 'Meilleur film de fiction' vendredi soir à Zurich. Le prix du meilleur documentaire revient à 'I love you, I leave you' de Moris Freiburghaus.

Dans 'En première ligne' ('Heldin') de Petra Volpe, on suit Floria - incarnée par l’actrice allemande Leonie Benesch -, une infirmière dévouée, qui gère le rythme effréné du service de chirurgie en sous-effectif de son hôpital. A mesure que la journée s'intensifie, elle est poussée à bout dans une course contre la montre.

Aussi récompensé pour son scénario, 'En première ligne' a déjà remporté le 'Box Office Quartz', attribué pour la première fois cette année.

Dans son documentaire 'I love you, I leave you', le réalisateur grison Moris Freiburghaus accompagne son meilleur ami, le musicien Dino Brandão, à travers une période éprouvante. Après son voyage en Angola, le pays d'origine de son père, il souffre d'épisodes maniaques.

Ce film est aussi distingué pour la meilleure musique de film.

/ATS