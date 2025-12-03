Projet pour mettre en valeur les raccards de Bourg-St-Pierre (VS)

Le raccard emblématique de Bourg-St-Pierre (VS), a été déplacé par une grue, mercredi matin ...
Photo: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

Le raccard emblématique de Bourg-St-Pierre (VS), a été déplacé par une grue, mercredi matin. Un transport peu commun en direction de Liddes afin d'être restauré, qui a donné le coup d'envoi à un projet de valorisation patrimoniale et touristique sur la commune.

Le projet de mise en valeur du patrimoine bâti historique de Bourg-St-Pierre prévoit la rénovation de quatre raccards typiques du village, ainsi que la réhabilitation de l’ancien hôtel 'Le Déjeuner de Napoléon'.

Le plus ancien de ces raccards date du XVIe siècle. Il est classé au patrimoine cantonal. L’hôtel, lui, existait déjà avant le passage de Napoléon 1er et de ses 40'000 soldats, le 20 mai 1800. L’établissement s’appelait alors 'La Colonne militaire'.

/ATS
 

