Pro Helvetia : dix jeunes designers suisses sélectionnés pour Milan

Pro Helvetia envoie dix jeunes designers suisses à la Milan Design Week, qui se tient du 5 au 10 septembre après une année sans. La plupart des sélectionnés cette année ont suivi tout ou partie de leur formation à l'Ecole d'art de Lausanne (ECAL).

Les dix projets choisis sont 'une proposition innovante' pour le quotidien, dit Sylvain Gardel, responsable de la division design et médias interactifs à la Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia à Keystone-ATS. Il n'y a pas de limite d'âge pour participer à la sélection. Seule condition: que les designers aient lancé leur studio depuis moins de sept ans.

Benjamin Bichsel, qui a étudié à l'ECAL, propose des vêtements pour le personnel médical, jetables et biodégradables. Pour rester dans le secteur de la santé, Fabien Roy, aussi un ancien étudiant de l'ECAL, propose un incubateur pour nouveaux-nés.

Objets qui ont un impact

'Il a la particularité d'avoir été développé pour répondre aux difficultés que rencontrent les pays subsahariens', explique Sylvain Gardel. 'C'est un petit incubateur portatif, qui peut résister à des hautes températures, à une forte humidité, à la poussière ainsi qu'aux interruptions de courant, fréquentes dans ces régions.'

'Nous avons encore un autre projet au service des personnes', d'une designer aussi passée par l'ECAL. Sarah Hossli a conçu une chaise pour venir en aide aux personnes âgées vivant dans des homes. Elle s'est interrogée sur leur difficulté d'être autonomes: et réussir à se lever de sa chaise sans aide en fait partie.

'Comme Fondation suisse pour la culture, Pro Helvetia essaie de répondre à la question de savoir quel est le design suisse aujourd'hui et ce qu'il peut apporter au public. Le design doit aider à améliorer nos vies et résoudre de vrais problèmes', souligne Sylvain Gardel.

Les trois propositions, évoquées plus haut, ont été conçues lors des travaux de fin d'étude à l'Ecole d'art de Lausanne. 'Nous sommes très heureux que nos diplômés aient été repérés par les instances fédérales, ce qui les place parmi les meilleurs ambassadeurs du design suisse', a dit le directeur de l'ECAL, Alexis Georgacopoulos, à Keystone-ATS.

Comment Sylvain Gardel explique-t-il cette forte représentation de designers provenant de l'ECAL dans la sélection cette année ? 'Beaucoup de jeunes designers sortent de cette école avec une forte signature', avance-t-il. De son côté, l'école lausannoise est présente au salon de Milan depuis près de 20 ans tandis que Pro Helvetia n'y va que pour la trosième fois.

Reste que le choix est aléatoire, souligne le responsable à Pro Helvetia, d'origine vaudoise et argovienne. Le niveau des formations de design dans les Hautes Ecoles suisses est excellent dans toutes les régions, que ce soit à Bâle, Zurich, Lucerne ou Genève, relève-t-il. Bienne forme également des designers, mais n'est pas considérée comme une offre universitaire.

Un moment unique

A Milan, la Design Week se tient dans le Parc des expositions Fiera Milano, à la périphérie de la capitale lombarde. Annulée l'an dernier, elle a été reportée ce printemps au début du mois de septembre.

Autour de ce rendez-vous mondial gravitent une multitude d'événements, comme l'exposition Design Switzerland de Pro Helvetia, qui aura lieu dans la plateforme Alcova. Celle-ci investit cette année trois bâtiments historiques d'un ancien hôpital militaire, au centre d'un parc luxuriant. La scénographie du site sera réalisée par le studio iiode de Lausanne.

'C'est un moment unique où se concentre dans cette ville l'industrie, la presse, les designers, les créateurs et ce qui nous intéresse aussi: des futurs candidats élèves pour l'école', relève Alexis Georgacopoulos.

Impact de la presse internationale

A Milan, Pro Helvetia essaie d'attirer l'attention de la presse spécialisée internationale - Wallpaper, Form, Dezeen, Disegno, Dwell, Metropolis, Designboom - sur les propositions helvétiques qu'elle présente. Avec un article dans ce genre de publication, le designer obtient une grande visibilité dans le milieu.

Mais le soutien de Pro Helvetia comme celui des écoles (ECAL, HEAD, etc.), qui sont aussi présentes à Milan avec leurs propres expositions, est beaucoup plus large et vise surtout à mettre en relation les jeunes designers et les industriels.

ECAL et HEAD

Indépendamment de la sélection Pro Helvetia donc, des étudiants de l'ECAL proposent à Milan une série de projets et d'installations. L'une d'entre elles joue sur notre relation aux smartphones et la manière dont ils influencent notre comportement quotidien.

Les étudiants de la Haute école d'art et de design (HEAD) de Genève s'installent aussi à Alcova: ils en profitent pour réinventer le Korova Milk Bar, le bar iconique du film Orange mécanique de Stanley Kubrick sorti en 1971.

/ATS