Prix du cinéma suisse: « Der Spatz im Kamin » nominé six fois

'Der Spatz im Kamin' (Le moineau dans la cheminée) de Ramon Zürcher est en tête pour le Prix du cinéma suisse avec six nominations. Il est suivi par 'Le procès du chien' de Laetitia Dosch avec quatre nominations et 'Reinas' de Klaudia Reynicke, trois.

Le long-métrage du réalisateur zurichois Ramon Zürcher peut espérer remporter un Quartz dans les catégories meilleur film de fiction, meilleur scénario, meilleur second rôle, musique de film, montage et son. 'Le moineau dans la cheminée' dresse le portrait d'une 'mauvaise' mère dans une famille dysfonctionnelle.

'Le procès du chien' de Laetitia Dosch concourt dans les catégories de la meilleure fiction, aussi pour le scénario, la meilleure interprétation féminine et le son. Et 'Reinas' de Klaudia Reynicke, dans celle de la meilleure fiction, comme pour le scénario et le meilleur son.

Les nominations, annoncées mardi soir aux Journées de Soleure préfigurent les prix décernés par l'Office fédéral de la culture le 21 mars à Genève.

