Prix du cinéma suisse: « Der Spatz im Kamin » nominé six fois

'Der Spatz im Kamin' (Le moineau dans la cheminée) de Ramon Zürcher est en tête pour le Prix du cinéma suisse avec six nominations. Il est suivi par 'Le procès du chien' de Laetitia Dosch avec quatre nominations et 'Reinas' de Klaudia Reynicke, avec trois.

Le long-métrage du réalisateur zurichois Ramon Zürcher, produit par son frère jumeau Silvan, peut espérer remporter un Quartz dans les catégories meilleur film de fiction, meilleur scénario, meilleur second rôle, musique de film, montage et son. 'Le moineau dans la cheminée' dresse le portrait d'une 'mauvaise' mère dans une famille dysfonctionnelle.

'Le procès du chien' de l'actrice et réalisatrice franco-suisse Laetitia Dosch concourt dans les catégories de la meilleure fiction, aussi pour le scénario, la meilleure interprétation féminine et le son. Ce premier film a été projeté à Cannes en mai dernier dans la section 'Un certain regard'.

Réalisatrice et actrice principale

Laetitia Dosch, en plus d'avoir réalisé le film, incarne le personnage principal, l'avocate Avril. Elle y défend un chien, Cosmos.

'Reinas' de Klaudia Reynicke est aussi retenu dans les catégories de la meilleure fiction, scénario et son. Dans ce film, une mère veut quitter Lima pour les Etats-Unis avec ses deux filles, en laissant derrière elles leur père, qui n'a pas grand-chose à leur offrir.

'Reinas' a été projeté à Sundance, le festival américain de films indépendants, 'le premier film de fiction suisse à avoir été en compétition dans ce festival'. A la Berlinale, il a remporté le 'Grand Prix du jury international pour le meilleur film' dans la section Generation Kplus.

'Les paradis de Diane' de la Genevoise Carmen Jaquier et de Jan Gassmann, retenu à la Berlinale et à Soleure l'an dernier, est en lice pour le prix du meilleur film de fiction cette année. Il concourt aussi pour la meilleure musique de film. Immédiatement après la naissance de son premier enfant, Diane abandonne compagnon et nouveau-né dans un hôpital zurichois pour disparaître dans une ville espagnole.

Enfin, le film d'animation en stop motion 'Sauvages' du réalisateur valaisan Claude Barras est le cinquième et dernier film à concourir pour le Quartz du meilleur film de fiction. La fable écologique qui se déroule dans la forêt tropicale de Bornéo et qui met en scène un bébé orang-outan a été présentée en première au festival de Cannes, puis sur la Piazza Grande avant d'être retenu pour le Prix européen du film à Lucerne en décembre dernier.

Laetitia Dosch (Le procès du chien), et deux Alémaniques, Julia Buchmann (Friedas Fall) et Luna Wedler (Jakobs Ross), sont en lice pour le prix de la meilleure interprétation féminine. Chez les hommes, David Constantin (Tschugger – Der lätscht Fall/Tschugger - La dernière affaire), Dimitri Krebs (Landesverräter/Le traître) et Stefan Merki (Friedas Fall/Le cas Frieda) ont été nominés.

Un documentaire nominé quatre fois

Parmi les documentaires, 'E.1027 - Eileen Gray and the House by the Sea' de Christoph Schaub et Beatrice Minger est en tête, nominé dans quatre catégories, celle du meilleur documentaire, musique de film (Peter Scherer), photographie (Ramòn Giger) et montage.

En 1929, l'architecte et créatrice de meubles irlandaise Eileen Gray construit une maison de vacances sur la Côte d'Azur avec son collègue journaliste et architecte Jean Badovici. Elle la baptise E.1027. Le Corbusier découvre la villa et la recouvre de fresques, une intervention qu'Eilenn Gray considère comme un acte de vandalisme.

Le documentaire 'The landscape and the fury' (Le paysage et la fureur) de Nicole Vögele, qui a remporté le Grand Prix du festival Visions du Réel à Nyon (VD), a également été retenu. La réalisatrice y arpente la frontière bosno-croate avec des démineurs et des familles migrantes.

Le paysan écologiste Ruedi Baumann, 77 ans, et son épouse, la socialiste Stephanie Baumann, 73 ans, ont été le premier couple à siéger au Conseil national dans les années 90. Leur fils leur consacre le documentaire 'Wir Erben' (Nous, les héritiers), axé sur la question de l'héritage autant matériel qu'idéologique. Il concourt aussi pour le titre de meilleur documentaire, après s'être vu décerner le Grand prix de la Semaine de la critique à Locarno.

Les nominations, annoncées mardi soir aux Journées de Soleure préfigurent les prix décernés par l'Office fédéral de la culture le 21 mars 2025 au Bâtiment des Forces Motrices à Genève.

/ATS