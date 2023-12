Prix du cinéma européen : « Anatomie d'une chute » honoré à Berlin

L'Académie européenne du cinéma a récompensé la réalisatrice française Justine Triet pour la meilleure mise en scène. Samedi soir à Berlin, la réalisatrice âgée de 45 ans a été honorée pour son drame 'Anatomie d'une chute'.

Ce thriller judiciaire, qui raconte l'histoire d'une écrivaine à succès soupçonnée de meurtre, avec Sandra Hüller (45 ans) dans le rôle principal, avait déjà remporté le prix du meilleur scénario.

Dans la catégorie 'meilleur réalisateur', Justine Triet s'est imposée face à Agnieszka Holland ('Green Border'), Matteo Garrone ('Io capitano'), Jonathan Glazer ('The Zone of Interest') et Aki Kaurismäki ('Les Feuilles mortes').

La Suisse était en lice avec quatre coproductions, Blackbird Blackbird Blackberry', coproduit par la société genevoise Alva Film Production; 'La Chimera', une coproduction italo-suisse d'Alice Rohrwacher; le court métrage helvético-colombien 'Flores del Orto Patrio' et le film 'Longing for the World/L'Amour du Monde' de la cinéaste vaudoise Jenna Hasse.

Les Prix du cinéma européen ou European Film Awards sont décernés depuis 1988 par la European Film Academy, dont le siège est à Berlin. La manifestation y a lieu tous les deux ans dans différentes villes.

L'année prochaine, les 37e Prix du cinéma européen ou European Film Awards seront remis pour la première fois en Suisse, au KKL de Lucerne.

/ATS