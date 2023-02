Prix de Lausanne 2023: le jury a distingué onze jeunes danseurs

La 50e édition du Prix de Lausanne a distingué onze danseurs samedi. Ils recevront une bourse qui leur permettra d'intégrer l'une des prestigieuses écoles ou compagnies partenaires de la manifestation.

Sur les 87 candidats initialement sélectionnés pour l’édition 2023, 82 ont pris part à la semaine du concours. Vingt-deux ont accédé à la finale qui s’est tenue samedi, devant une salle comble au Théâtre de Beaulieu, ont communiqué les organisateurs du Prix de Lausanne.

À l’issue de la finale, le jury, présidé cette année par Jean-Christophe Maillot, a choisi onze lauréats. Grâce à leurs bourses, ces danseurs talentueux auront la chance de choisir l’école ou la compagnie qu’ils intégreront.

Des lauréats de tous les coins du monde

Ont été récompensés Millán De Benito (Espagne), Fabrizzio Ulloa Cornejo (Mexique), Sangwon Park (Corée du Sud), Julie Joyner (Etats-Unis), Seehyun Kim (Corée du Sud), Alecsia Maria Lazarescu (Roumanie), Ana Luisa Negrão (Brésil), Keisuke Miyazaki (Japon), Emily Sprout (Australie), Giuseppe Ventura (Italie) et enfin Soo Min Kim (Corée du Sud). Plusieurs autres distinctions ont été attribuées.

Cette année, les sessions quotidiennes – près de 7 heures de direct par jour – et les sélections ont été vues plus de 478'000 fois sur Arte Concert et le site du Prix de Lausanne. Le concours a également été retransmis en Chine et commenté par Chi Cao (lauréat du concours en 1994).

Retour à Beaulieu

Après deux années délocalisées à Montreux en raison de travaux, la manifestation a retrouvé en 2023 son écrin historique dans la capitale vaudoise. Créé en 1973, le prestigieux concours est destiné aux jeunes danseurs âgés de 15 à 18 ans.

La première édition du concours s'est déroulée en 1973. Depuis, il est devenu un événement annuel majeur dans le monde de la danse et à l'échelle internationale.

Son objectif est de repérer, promouvoir et aider les meilleurs jeunes talents du monde. Au total, en 50 ans, il a couronné plus de 450 lauréats, offert plus de 500 bourses et aidé financièrement plus de 1000 danseurs à travers le monde.

Evénements spéciaux

Si le concours est identique cette année, le 50e anniversaire a été ponctué d'événements spéciaux. Le Gala des étoiles est prévu dimanche après-midi, au lendemain de la finale. Des performances d'anciens lauréats du Prix, pour la plupart devenus des premiers danseurs et étoiles dans le monde entier, seront proposées sur scène.

Dimanche également, le film-documentaire 'Le Prix', réalisé par Alain Wirth et Nuria Manzur-Wirth, sera projeté en avant-première. Le long-métrage suit quatre candidats venus du monde entier dans leur aventure jusqu'au concours. La projection sera suivie d'une séance de discussion et de questions-réponses avec les réalisateurs.

/ATS