Près de 30'000 spectateurs en quatre soirs au Festival Caribana

Le festival Caribana a attiré 29'500 spectateurs de mercredi à samedi à Crans (VD). Cette 31e édition se classe 'dans le Top 3 des meilleures éditions et dépasse celle de l'année dernière déjà record', se félicitent dimanche les organisateurs.

Deux soirées ont été 'quasiment sold out', ajoutent-ils: celles de vendredi, consacrée aux musiques urbaines, et du samedi, avec notamment le groupe français Hyphen Hyphen et la légende de l'électro Bob Sinclair.

Signe de l'enthousiasme de la foule, le plancher du Bar de la Plage a dû être réparé à deux reprises 'suite aux danses et à l’excitation du public', relèvent les organisateurs dans leur communiqué.

Cette 31e édition a fait la part belle aux artistes suisses, puisqu'ils étaient 18 sur la trentaine d'artistes programmés. La prochaine édition aura lieu du 5 au 8 juin 2024.

