Près de 30'000 personnes pour le retour de la St-Nicolas à Fribourg

Saint Nicolas a opéré samedi son grand retour dans les rues de Fribourg, après deux années d'absence, crise sanitaire oblige. La manifestation-phare du chef-lieu cantonal a attiré près de 30'000 personnes, venues honorer le Saint Patron de la cité.

Avec son âne et son cortège d'accompagnants, saint Nicolas a revisité avec humour, comme à son habitude, l'actualité cantonale et prodigué ses conseils aux Fribourgeois, petits et grands. 'Mes bien chers enfants! Quel bonheur de vous retrouver si nombreux!', a lancé l'évêque de Myre, incarné par un collégien du collège Saint-Michel.

C'est du balcon de la cathédrale éponyme que saint Nicolas, à 18h00, a harangué la population fribourgeoise. Dans sa conclusion, il a appelé à croire en l'avenir. 'Un monde durable et pacifique est possible!', a-t-il lâché. L'édition 2022 est synonyme de retour à la normale d'un événement cher aux Fribourgeois.

La manifestation s'est ouverte vendredi par une soirée en l’église Saint-Michel. Samedi, le point d’orgue de la journée est survenu en fin de journée avec le traditionnel cortège qui s’est ébranlé à la nuit tombée, du collège en direction de la cathédrale.

