Première audience dans le conflit entre Baldoni et Lively

Un premier rendez-vous au tribunal de New York a eu lieu lundi entre les avocats des vedettes d'Hollywood Blake Lively et Justin Baldoni. Les deux acteurs s'affrontent à coups de plaintes sur fond d'accusations de harcèlement sexuel portées par l'actrice.

L'audience devant un tribunal civil fédéral a porté sur la plainte pour diffamation déposée mi-janvier par l'acteur et réalisateur Justin Baldoni contre le puissant couple hollywoodien formé par Blake Lively et Ryan Reynolds. Une contre-attaque après une première plainte déposée par l'actrice, qui accuse Justin Baldoni de harcèlement sexuel et de comportements inappropriés sur le tournage de la comédie romantique 'Jamais plus'.

Dernier rebondissement dans cette affaire, où les deux camps se répondent à coups de plaintes et dans les médias, Justin Baldoni a lancé un site internet dans lequel il a posté de nombreux messages et documents sur le dossier. Mais le juge Lewis Liman a retoqué lundi sa dernière plainte modifiée, qui comprenait des courriels et des SMS échangés avec le couple Lively-Reynolds, au motif qu'elle viole la procédure, ont rapporté les médias américains.

Plainte de Blake Lively

Le juge fédéral de Manhattan a menacé d'avancer la date du procès, actuellement prévue pour mars 2026, si les parties continuent de s'opposer ouvertement dans les médias. Justin Baldoni réclame au moins 400 millions de dollars de dommages et intérêts au couple. Sa contre-attaque préfigure un long duel judiciaire entre les camps des deux acteurs à l'affiche du film romantique 'Jamais plus' sorti en 2024, réalisé par Justin Baldoni lui-même.

En décembre, le New York Times avait révélé que Blake Lively avait déposé plainte contre Justin Baldoni et le producteur Jamey Heath pour des comportements et commentaires inappropriés, notamment d'ordre sexuel, pendant le tournage du film. La vedette de la série 'Gossip Girl' a accusé par exemple l'acteur d'avoir improvisé plusieurs baisers, et le producteur de l'avoir regardée seins nus dans sa loge alors qu'elle avait manifesté son malaise.

La plainte pointe en outre une campagne lancée à l'aide d'une agence de gestion de crise pour discréditer l'actrice et ses éventuelles déclarations. Justin Baldoni estime au contraire dans sa plainte que Blake Lively a cherché à 'voler' et 'prendre le contrôle' du film et de sa promotion. Il l'accuse d'extorsion, diffamation et violation de sa vie privée.

