Polémique sur la vente des billets: Oasis ajoute deux concerts

Le groupe de rock britannique Oasis a annoncé mercredi deux dates supplémentaires à Londres en septembre en raison de la 'demande phénoménale' pour sa tournée retour de l'été 2025. Le mode de vente des billets sera changé après une polémique ce week-end.

'Deux concerts supplémentaires au stade de Wembley ont été ajoutés en raison d'une demande phénoménale', a déclaré le duo de Manchester sur le réseau social X (ex-Twitter). Ils auront lieu les 27 et 28 septembre 2025, plus d'un mois après les 17 concerts prévus pour juillet et août au Royaume-Uni et en Irlande.

Les frères Gallagher ont expliqué la semaine dernière reformer Oasis, un groupe emblématique de la Britpop, pour cette série de concerts, suscitant un très grand engouement quinze ans après leur séparation. Mais la vente chaotique des billets samedi pour les dates de Cardiff, Manchester, Londres, Édimbourg et Dublin - toutes complètes dans la journée - a suscité la colère et la frustration des fans.

Envol des prix

Ceux-ci ont fait face à de nombreuses pannes sur des plateformes de vente saturées et ont eu la mauvaise surprise de découvrir au dernier moment qu'une 'tarification dynamique' avait fait s'envoler les prix.

Dans une déclaration transmise à l'agence de presse britannique PA, le groupe s'est défendu mercredi soir d'être à l'origine de cette hausse de prix inattendue. 'Nous voulons clarifier qu'Oasis laisse les décisions sur la billetterie et la tarification entièrement à ses promoteurs et à son équipe de gestion et n'a eu à aucun moment connaissance du fait que la tarification dynamique allait être utilisée', a-t-il affirmé.

Cette fois-ci, les billets seront vendus selon un processus 'échelonné' et avec 'un tirage sur invitation uniquement', a souligné le groupe sur X, similaire à une prévente organisée à la veille de la vente officielle vendredi dernier.

Les fans britanniques qui ne sont pas parvenus à obtenir des billets samedi sur Ticketmaster UK, le principal site de vente, seront prioritaires pour accéder à ce tirage, a promis Oasis.

Face à la polémique, le gouvernement britannique a promis de se pencher sur ces méthodes controversées de vente de places de concert et notamment sur cette pratique de la 'tarification dynamique' qui a fait s'envoler de 150 à plus de 350 livres sterling le prix de certains billets pour la tournée d'Oasis. Lundi, des centaines de fans avaient porté plainte auprès du régulateur britannique de la publicité.

Au total, plus de 1,4 million de billets ont été vendus samedi, avait estimé la BBC. Le stade de Wembley, où ont été ajoutées ces deux dates, a une capacité de 90'000 personnes.

