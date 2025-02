Plus de 600 auteurs et personnalités au Salon du livre de Genève

Le Salon du livre de Genève, qui aura lieu du 19 au 23 mars à Palexpo, accueillera plus de 600 auteurs et personnalités francophones. Parmi eux, trois invités d'honneur: Maïtena Biraben, Jérôme Ferrari et Eric-Emmanuel Schmitt.

Romans, essais, bande dessinée, science-fiction, poésie, jeunesse, polar, philo, voyage, fantasy, bien-être, romance: tous les genres littéraires seront représentés pendant cinq jours, a annoncé jeudi le Salon du livre dans un communiqué. Avec des invités venus de Suisse, de France, de Belgique, du Québec et d'Afrique, la manifestation met en avant l'actualité éditoriale francophone.

Une nouvelle scène abordera les grandes questions d'actualité, tandis qu'un nouvel espace, intitulé 'le studio', sera dédié aux contenus en ligne sur la littérature. Le salon abritera aussi quatre expositions, dont une dédiée à Corto Maltese et son créateur Hugo Pratt. Cinq prix littéraires et artistiques seront remis durant la manifestation gratuite. Près de 250 exposants sont annoncés.

www.salondulivre.ch

