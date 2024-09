Plus de 46 millions d'entrées dans les bibliothèques de Suisse

Les bibliothèques publiques de Suisse ont enregistré l'an dernier 46,3 millions d'entrées, soit 7,4 millions de plus qu'en 2022. Le nombre total d'utilisateurs actifs est quant à lui resté stable, à 1,7 million, indique lundi l'Office fédéral de la statistique (OFS).

La Suisse totalise 1498 bibliothèques, un nombre en légère hausse par rapport à l'année précédente (1484), précise l'OFS. En moyenne, le pays compte 16,7 bibliothèques pour 100'000 habitants. C'est plus que d'autres institutions culturelles comme les musées ou les cinémas.

En 2023, les bibliothèques ont prêté un peu plus de 40 millions de livres et autres médias physiques, un chiffre stable par rapport à l'année précédente. Et elles ont à nouveau attiré beaucoup de monde: l'OFS a dénombré plus de 79'000 manifestations organisées, contre près de 70'000 un an plus tôt.

Au total, 8607 collaborateurs, dont 4337 salariés, travaillaient dans les bibliothèques helvétiques.

/ATS