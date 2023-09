Plus d'un million pour le pull aux moutons de la princesse Diana

Le célèbre pull-over de laine rouge décoré de moutons, porté par la princesse Diana en 1981 peu après ses fiançailles avec le prince Charles, a été vendu plus d'1,1 million de dollars jeudi chez Sotheby's. Cela après une féroce bataille lors d'enchères sur internet.

La maison d'enchères a confirmé à l'AFP le prix de la vente, 1,1 million de dollars frais et commission inclus, soit plus de dix fois l'estimation initiale - fixée par Sotheby's à une fourchette entre 50'000 et 80'000 dollars.

La vente, ouverte sur internet depuis le 31 août, s'est animée dans les toutes dernières minutes, faisant flamber le prix final de 200'000 à 1,1 million à coups d'enchères à 50.000 dollars, a constaté l'AFP.

Coup de pub inespéré

Juste après ses fiançailles, Diana Spencer avait revêtu ce pull rouge aux motifs de moutons blancs, à l'exception d'un noir, lors d'un match de polo auquel assistait le Prince Charles en juin 1981, marquant les esprits par son attitude décontractée et créant, selon Sotheby's, 'un moment culturel et viral de grande ampleur'.

Cette apparition publique avait aussi offert un coup de pub inespéré à leurs deux créatrices, Sally Muir et Joanna Osborne, et leur marque 'Warm and Wonderful'.

Quelques semaines plus tard, elles avaient reçu un courrier du palais de Buckingham expliquant que la future princesse de Galles l'avait abîmé et souhaitait savoir s'il leur était possible de le réparer ou de le remplacer. Elles avaient confectionné un nouvel exemplaire, porté en 1983 par la princesse de Galles, mais le pull-over en vente était l'original.

