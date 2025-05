Plus d'un demi-million de fans à Bâle pendant l'Eurovision

Plus d'un demi-million de fans ont profité à Bâle des offres liées au Concours Eurovision de la Chanson la semaine dernière. Dressant le bilan de la manifestation, la SSR et la ville hôte évoquent un 'succès total'.

'Nous avons senti que la ville de Bâle était vraiment présente dès le début', a déclaré la directrice générale de la SSR, Susanne Wille, lors de la conférence de presse de bilan lundi. Elle a salué l'organisation d'un grand show, mais aussi d'un événement social.

Plus de 100'000 fans ont assisté aux spectacles à la Halle St-Jacques et au public viewing 'Arena plus' et au moins autant au défilé d'ouverture dans le centre-ville de Bâle. Quelque 343'000 visiteurs ont profité du programme d'accompagnement et des projections publiques en ville, selon les organisateurs.

'Ce sont les chiffres dont nous avions rêvé, nos attentes ont été satisfaites', a dit le président du gouvernement de Bâle-Ville Conradin Cramer. Environ 170 millions de personnes ont suivi l'Eurovision à l'écran.

/ATS