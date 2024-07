Pharrell Williams porte la flamme olympique en région parisienne

Le musicien et styliste américain Pharrell Williams portera la flamme olympique vendredi en région parisienne avant qu'elle ne rejoigne la capitale française pour la cérémonie d'ouverture, a-t-on appris de source proche de l'organisation.

Artiste multi-récompensé, Pharrell Williams est connu notamment pour ses tubes planétaires dansants 'Get Lucky', en association avec le duo Daft Punk en 2013 et 'Happy'.

Il a été nommé en 2023 directeur artistique des collections masculines chez Louis Vuitton, marque phare du géant du luxe LVMH qui est partenaire premium des Jeux olympiques de Paris (26 juillet-11 août).

La star américaine de 51 ans fera partie des porteurs de la flamme olympique en Seine-Saint-Denis, le département le plus jeune et le plus pauvre de France métropolitaine, au nord de Paris.

La flamme, qui a commencé son parcours à Athènes en avril, sillonne jeudi et vendredi ce territoire populaire, passant notamment par la basilique de Saint-Denis connue pour sa nécropole royale, avant de rallier Paris pour la cérémonie d'ouverture. L'identité du dernier relayeur reste inconnue.

Elle s'offrira en Seine-Saint-Denis vendredi un bouquet de stars et de personnalités dont l'ancien secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon et l'actuel directeur de l'Organisation mondiale de la santé Tedros Adhanom Ghebreyesus ou encore le rappeur MC Solaar et l'actrice Laetitia Casta.

/ATS