Paul McCartney retrouve une basse disparue depuis un demi-siècle

L'ex-Beatle Paul McCartney a pu retrouver une guitare basse disparue depuis plus de 50 ans, sur laquelle il a joué 'Love Me Do', 'She Loves You' et 'Twist and Shout' en studio et sur scène.

Selon le site internet de Paul McCartney, l'instrument, une Hofner en forme de violon achetée pour 30 livres sterling (ce qui correspondrait à 33 francs au taux actuel) à Hambourg en Allemagne en 1961, a été authentifié et 'Paul est incroyablement reconnaissant envers tous ceux qui ont participé' aux recherches.

La basse a été retrouvée 'complète', mais son étui d'origine 'nécessite des réparations', a indiqué dans un communiqué The Lost Bass Project, qui avait lancé un appel pour retrouver l'instrument en 2018 et dont la campagne a connu un regain d'intérêt médiatique à l'automne dernier.

Contrairement à ce que les initiateurs du projet, le couple de journalistes Scott et Naomi Jones, pensaient initialement, l'instrument n'avait pas disparu en 1969, mais été volé en 1972 à l'arrière d'une camionnette dans l'ouest de Londres.

Dans le coin

Parmi les 600 appels et messages reçus, l'un s'est avéré décisif, a expliqué vendredi sur BBC Radio 4 Naomi Jones, permettant de 'reconstituer le puzzle'. Selon Scott Jones, le voleur vivait dans un des squats de Ladbroke Grove à Notting Hill, quartier aujourd'hui bourgeois mais à l'époque peuplé de 'musiciens, artistes et hippies'.

L'auteur du vol, explique le journaliste, ignorait l'identité de l'illustre propriétaire de l'instrument, et quand il l'a apprise, a demandé au propriétaire du pub du coin de cacher son butin.

'Ce qui est incroyable c'est que quand on a commencé ces recherches, on pensait' que la basse 'pourrait être n'importe où dans le monde', a souligné Naomi Jones, mais en fait, tout s'est joué dans un périmètre de 'quelques miles' dans le secteur de Notting Hill.

