Patchwork de pancartes pour l'affiche 2023 du Paléo Festival

Un patchwork de pancartes hautes en couleur et de slogans vivants: l'affiche officielle de l'édition 2023 du Paléo Festival a été dévoilée mardi. Elle est l'oeuvre de deux étudiants de la HEAD-Genève. La 46e édition aura lieu du 17 au 23 juillet prochain.

'Un visuel à l'esthétique forte, qui retranscrit l'énergie du festival en explorant l'expression et la diversité', ont expliqué les organisateurs dans un communiqué. L'affiche est inspirée par les pancartes et slogans que l'on retrouve lors des manifestations, présentant une retranscription graphique des émotions et expériences vécues au Paléo, écrivent-ils.

Cette affiche a été réalisée dans le cadre d'un atelier de travail de la Haute école d'art et de design de Genève (HEAD-Genève). Elle a été réalisée par deux étudiants de deuxième année de bachelor en communication visuelle, Lise Mendes et Son Do.

'Nous souhaitions évoquer l'attachement de et pour le Paléo, de et pour les artistes, mais surtout toute l'énergie, les échanges, l'humour et l'être-ensemble que nous y avons ressentis. Nous avons également ajouté quelques classiques entendus au festival', expliquent les deux concepteurs, cités dans le communiqué. 'C'est une démonstration positive et d'amour pour le festival', disent-ils.

Les organisateurs ont aussi informé de l'ouverture de la traditionnelle billeterie de Noël, du 1er décembre au 22 décembre. La prochaine édition du Paléo Festival Nyon se tiendra du 17 au 23 juillet 2023 et accueillera un Village du monde aux couleurs du Brésil.

