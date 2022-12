Passenger et Calum Scott au Zermatt Unplugged

Le Zermatt Unplugged a dévoilé jeudi le nom des artistes de l'édition 2023. Les artistes britanniques Passenger et Calum Scott se produiront au festival acoustique valaisan.

L'éventail est large. Le chanteur anglais Calum Scott ('You Are The Reason') compte parmi les artistes pop les plus streamés au monde tandis que Peter Maffay distille son rock allemand depuis cinq décennies.

Le programme comprend aussi, Bongeziwe Mabandla, qui chante dans sa langue maternelle, l'isiXhosa d'Afrique du Sud, la musicienne country américaine Cam et le pianiste et compositeur néerlandais Joep Beving.

Parmi les autres noms annoncés jeudi par le Zermatt Unplugged figurent Alice Merton ('No Roots'), le groupe indie-folk Bear's Den ('All that you are') ou Of Monsters and Men. Le groupe islandais, connu pour des chansons comme 'Little Talks' ou 'Dirty Paws', revient sur scène après une longue période d'absence. Pour le groupe bernois Patent Ochsner, la représentation à Zermatt (hormis un concert de rattrapage) sera la seule de l'année prochaine.

L'édition 2023 de Zermatt Unplugged se tiendra du 11 au 15 avril. Le programme complet est en ligne sur le site du Festival. La prévente débute le 15 décembre.

/ATS