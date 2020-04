Pas de Plage des Six Pompes en août à La Chaux-de-Fonds

Les organisateurs de la Plage des Six Pompes, à La Chaux-de-Fonds (NE), renoncent, pandémie de Covid-19 oblige, à la 27e édition de leur manifestation qui devait se tenir du 2 au 8 août. Il s'agit du plus grand festival international des arts de la rue de Suisse.

Le Comité et l'équipe de la Plage des Six Pompes ont pris 'avec courage' la décision d'annuler l'édition 2020, ont-ils fait savoir mercredi. Face aux incertitudes, 'il n'est plus possible d'envisager l'organisation de La Plage en respectant la distanciation sociale du public, des artistes et des équipes d'organisation.

'Dans la situation actuelle, l’organisation d’un festival convivial et festif ne peut être garantie', précise le communiqué. 'Nous sommes dans l’impossibilité de 'faire' La Plage telle qu’elle existe depuis plus de 25 ans, telle qu’on la défend et qu’on la rêve... et ceci pour plusieurs raisons.'

Impossible

Celles-ci tiennent à des motifs tant opérationnels, financiers que sanitaires. 'La Plage est un environnement ouvert, sans possibilité de limiter les jauges de fréquentation. En l’état, la distanciation sociale requise semble difficile à mettre en place, avec plus de 10'000 spectateurs par jour.'

Le grand événement chaux-de-fonnier attire annuellement entre 80'000 et 100'000 spectateurs dans la Métropole horlogère dans la deuxième partie des vacances d'été. La manifestation se déroule du dimanche au samedi.

/ATS