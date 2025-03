Pamela Anderson ne vient finalement pas à Lausanne

A l’affiche d’un film et invitée des Rencontres du 7e art de Lausanne, Pamela Anderson, qui était attendue samedi dans la capitale vaudoise, ne viendra finalement pas, a appris Keystone-ATS. Sex-symbol dans les années 1990, l’actrice vit un tournant dans sa carrière.

Pour la première fois de sa vie, Pamela Anderson, 57 ans, raconte à l'AFP se sentir enfin 'comme une actrice': cette grande brûlée du star système se libère de son image de sex symbol dans 'The Last Showgirl', projeté le 15 mars au cinéma Capitole à Lausanne dans le cadre du Festival 'Rencontres 7e art', axé cette année sur l'amour, et le 26 mars dans les salles en Suisse romande.

'J'aime le côté sauvage et désordonné de ma vie, parce que j'ai tant de choses à en tirer, tant d'expériences', confie l'actrice, devenue ces dernières années parmi les stars l'ambassadrice du 'no make-up', une invitation à se libérer du maquillage.

Elle tente dans ce film un retour sur les plateaux, devant la caméra de Gia Coppola, petite-fille du réalisateur du 'Parrain', Francis Ford Coppola.

/ATS