Paléo s’ouvre mardi avec une météo solaire

Paléo, c’est (bientôt) parti: l'événement culte nyonnais revient mardi pour une 49e édition. Au programme: plus de 200 spectacles et concerts, avec une centaine d'artistes issus de près de 30 pays différents.

'La météo s’annonce solaire pour les premiers jours, ce qui est un très bon point', a d’emblée lancé Daniel Rossellat, perché sur la scène Belleville fraîchement repensée. Même s'il y a encore 'quelques petits réglages' à faire, tout le monde a fait en sorte d’être prêt pour accueillir les 250’000 festivaliers, a continué le directeur du festival.

Apparue en 2022 et entièrement dédiée à la musique électronique, Belleville s'offre une nouvelle parure cette année, et laisse de côté ses couleurs habituelles. Plus épuré, l'univers visuel s'inspire de cristaux précieux.

La collaboration avec la HES-SO fête, elle, ses 20 ans. Pour l'occasion, les étudiants ont proposé une scénographie qui prend des airs de soucoupe volante. La lune est là aussi: un ballon géant survole désormais le site.

/ATS