« Oppenheimer » remporte le prix le plus convoité aux SAG Awards

Le film 'Oppenheimer' a remporté samedi soir le prix le plus convoité des SAG Awards, attribués par le syndicat des acteurs d'Hollywood. Cette récompense est généralement considérée comme un bon indicateur en vue des prestigieux Oscars.

'Oppenheimer', qui a déjà raflé des récompenses majeures aux Golden Globes, Critics Choice Awards, DGA Awards et aux Bafta britanniques, s'est vu attribuer le prix du 'meilleur ensemble d'acteurs'.

Ces dernières années, 'Parasite' (2020), 'CODA' (2022) et 'Everything Everywhere All At Once' (2023) avaient bonifié une victoire dans cette catégorie par un Oscar du meilleur film.

/ATS