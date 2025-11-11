OpenAI a enfreint les droits d'auteurs de chansons

Le géant américain de l'intelligence artificielle OpenAI a enfreint les droits d'auteurs allemands de chansons, a estimé mardi la justice allemande. Celle-ci a donné raison à Gema, la société qui les représente.

Les 'modèles linguistiques' utilisés par OpenAI ainsi que 'la reproduction des textes des chansons dans les résultats du chatbot' constituent 'des atteintes aux droits d'exploitation protégés par le droit d'auteur', a jugé un tribunal de Munich dans un communiqué.

Le groupe de gestion des droits musicaux en Allemagne, Gema, avait poursuivi la société d'intelligence artificielle pour l'utilisation de neuf titres connus, dont 'Atemlos durch die Nacht' d'Helene Fischer et 'Männer' d'Herbert Grönemeyer.

Le tribunal a ordonné à OpenAI de cesser de stocker ces paroles et de les reproduire via ses modèles, de verser des dommages et intérêts, ainsi que de fournir des informations sur l'utilisation des chansons et les revenus générés.

