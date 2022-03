OFC: les « Plus beaux livres suisses 2021 » ont été désignés

Les 23 'Plus beaux livres suisses 2021' viennent d'être désignés par l’Office fédéral de la culture (OFC). Le prix Jan Tschichold est, lui, attribué à la foire indépendante zurichoise du livre d’art 'Volumes'.

L’OFC distingue chaque année des réalisations particulièrement abouties dans la production et l’art du livre. Il retient en particulier les ouvrages qui expriment les tendances contemporaines, peut-on lire dans un communiqué jeudi.

Parmi les productions romandes figurent 'Grauzone' de Stephan Eicher et Stephan Armleder chez WRWTFWW Records, Genève, 'L'énigme autodidacte' de Charlotte Laubard aux éditions Snoeck, toujours à Genève et 'Noir sur noir' des éditions Acacias.

On peut encore citer 'Swiss Graphic Design Histories' avec notamment Davide Fornari de Lausanne et de 'The (Real) Book* de l'EPFL Architecture.

Les 420 livres présentés au concours seront montrés au Helmhaus de Zurich du 23 au 26 juin, dans une scénographie de Damian Fopp. L’exposition tournera ensuite en Suisse et à l’étranger.

Prix Jan Tschichold à 'Volumes'

Depuis 1997, l’OFC récompense avec le Prix Jan Tschichold une personnalité, un groupe ou une institution pour des réalisations 'remarquables' dans la conception graphique du livre. Cette année, le Prix Jan Tschichold, doté de 25’000 francs, est attribué à la foire indépendante du livre d’art 'Volumes', qui se tient à Zurich.

Initié par un trio de femmes, Gloria Wismer (1984), Anne-Laure Franchette (1979) et Patrizia Mazzei (1979), le collectif 'Volumes', fondé en 2013, fait la promotion de l’édition d’art do it yourself (DIY).

Le prix Jan Tschichold sera remis le 23 juin, lors du vernissage de l’exposition des 'Plus beaux livres suisses 2021', au Helmhaus de Zurich.

