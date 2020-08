Nouvel: la Suisse lui doit le Cube de Morat et le KKL de Lucerne

Jean Nouvel, la star de l'architecture française, a créé plus de 200 bâtiments à travers le monde. La Suisse lui doit le monolithe de l'Expo.02 sur le lac de Morat et le KKL de Lucerne. Le 12 août, Jean Nouvel aura 75 ans.

Le musée d'art le Louvre Abu Dhabi, ouvert en 2017 sur l'île de Saadiyat des Émirats Arabes Unis, est l'une des plus importantes réalisations de Jean Nouvel. Il est formé d'une cinquantaine de bâtiments en forme de cubes, comme ceux que l'on voit dans les rues étroites d'une médina, le tout recouvert par un dôme de 180 mètres de diamètre, dont le poids, 7500 tonnes, est le même que celui de la Tour Eiffel à Paris.

Institut du monde arabe

Trente ans plus tôt, l'architecte a construit le bâtiment de l'Institut du monde arabe à Paris. Sa façade se compose de centaines de panneaux de verre qui ressemblent aux grilles de fenêtre décoratives de l'architecture islamique.

La liste des réalisations de Nouvel est longue. A Lyon, il a rénové l'opéra en y plaçant un demi-cylindre de verre sur le toit doublant ainsi la hauteur de l’édifice. À Berlin, il a conçu les locaux du grand magasin Galeries Lafayette.

Avec sa façade transparente et un cône en verre traversant l'édifice de bas en haut, il est devenu l'un des bâtiments emblématiques de la capitale allemande après la chute du mur. À Paris, il a conçu les locaux du Musée du Quai Branly, de la Philharmonie, de la Fondation Cartier et du Musée du Qatar.

Jean Nouvel en Suisse

En Suisse, Jean Nouvel est connu pour deux bâtiments: celui du Centre de culture et de congrès de Lucerne (KKL) ainsi que le monolithe d'Expo.02. Ce cube rouillé se dressait à 200 mètres de la rive du lac de Morat. Symbole de l'Expo, cette salle d'exposition flottante, mais arrimée, n'était pas destinée à durer éternellement: son métal a été fondu après l'exposition nationale.

Le KKL de Lucerne, que Jean Nouvel a réalisé entre 1993 et 2000, est devenu un point de repère dans cette ville, appréciée des touristes. Le bâtiment, qui se caractérise par un toit en saillie de 45 mètres, a coûté plus de 220 millions de francs et comprend des salles de concert, de congrès, un musée d'art et des restaurants.

Dans une première ébauche, Jean Nouvel voulait construire la salle de concert en forme de bateau dans le lac. Cela n'a pas pu être réalisé et l'architecte a donc séparé les différentes parties du bâtiment avec des canaux d'eau. 'Si je ne peux aller sur l'eau alors l'eau vient à moi', a-t-il expliqué.

Sa marque de fabrique est 'de mettre ses projets en contexte', a-t-il déclaré au magazine Grazia. Et le contexte le plus important est l'époque dans laquelle vous vivez.'

Famille d'enseignants

Jean Nouvel est né le 12 août 1945 dans une famille d'enseignants. Il voulait être peintre, mais pour faire plaisir à ses parents, il a étudié l'architecture à Bordeaux et à Paris dès 1964. Avant de terminer ses études, il avait déjà co-fondé un cabinet d'architecture.

Il a milité pour un renouveau de l'architecture et a participé au mouvement architectural 'Mars 1976' comme à la création du 'Syndicat de l'Architecture'. En 1994, il a fondé les 'Ateliers Jean Nouvel', son bureau d'architecture, pour lequel travaillent plus d'une centaine de personnes.

Prix Pritzker

Aujourd'hui, Jean Nouvel est l'architecte français le plus connu. Il a reçu la plus haute distinction dans le monde de l'architecture, le prix Pritzker en 2008. Son travail est parfois contesté quand ses projets dépassent les limites budgétaires. Ce fut le cas avec la Philharmonie de Paris, ouverte en 2015 et qui aurait coûté plus de 380 millions d'euros au lieu de 173 millions prévus initialement.

Après le Louvre aux Émirats Arabes Unis, Jean Nouvel a différents projets au Moyen Orient. 'Les Etats du Golfe vivent une sorte d'âge d'or. Avec leurs moyens, ils peuvent se permettre de construire des choses ambitieuses', a-t-il déclaré dans une interview à dpa.

/ATS