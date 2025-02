Notre-Dame de Paris: réouverture des tours à l'été

Les tours de la cathédrale Notre-Dame de Paris, dévastée par un incendie en 2019, devraient rouvrir comme prévu cet été après la fin de travaux inattendus sur la tour sud, a-t-on appris jeudi de sources concordantes.

Ces travaux comprennent notamment le remplacement de 'la base du beffroi en chêne' de la tour sud, épargnée par l'incendie du 15 avril 2019 mais atteinte de 'pathologies invisibles à l'oeil nu découvertes en 2024', a précisé l'établissement public chargé du chantier de restauration de la cathédrale.

La tour nord, endommagée par le sinistre mais qui ne s'était pas effondrée contrairement à la flèche, a été restaurée en 2023 et 2024.

La réouverture des deux tours est 'toujours prévue pour cet été, après ces travaux supplémentaires de restauration et l'aménagement d'un tout nouveau parcours de visite', a confirmé Marie Lavandier, présidente du Centre des monuments nationaux (CMN) qui en assure la gestion.

Une jauge de 400'000 visiteurs à l'année a été fixée pour la future visite des deux tours de la cathédrale qui encadrent sa façade monumentale. Le futur parcours sera 'enrichi d'un environnement sonore et immersif' et offrira de 'nouveaux points de vue inédits sur la flèche et la charpente' de la cathédrale.

Le tarif passera à 16 euros (contre dix euros avant l'incendie), comparable à celui d'autres monuments du réseau du CMN à Paris comme l'Arc de Triomphe ou l'hôtel de la Marine. La visite sera gratuite pour les moins de 25 ans.

Notre-Dame de Paris a rouvert ses portes les 7 et 8 décembre après cinq années d'un chantier de restauration titanesque, financé grâce à près de 850 millions d'euros de dons en provenance du monde entier.

/ATS