Nexpo lance une enquête d'opinion sur la Suisse du 21e siècle

'Peut-on être un bon Suisse et ne se lever qu'à 09h00 du matin ?': la question faisait partie du questionnaire Gulliver soumis au public de l'Expo 64. Elle est reprise par l'enquête d'opinion que lance Nexpo, le projet d'Expo nationale des grandes villes suisses.

'Nexpo - La nouvelle Expo' lance Nexplorer, un sondage en ligne. Objectif: découvrir 'ce qui fait bouger les gens en Suisse et ce qui les touche, ce qu'ils ont en commun, ce qui les distingue en tant qu'individus et en tant que société', expliquent ses initiateurs.

Clin d'oeil au questionnaire Gulliver, une enquête de société dont le Conseil fédéral avait censuré les résultats, le coup d'envoi sera donné le 1er août à Lausanne, près du Théâtre de Vidy, site de l'Expo 64. 'C'est une forme d'hommage à l'enquête fondatrice qui en son temps a été vraiment révolutionnaire', a expliqué à Keystone-ATS Juri Steiner, membre de l'équipe des auteurs de Nexpo.

L'équipe sera à Lausanne samedi. 'Nous aurons un vélo avec remorque et nous serons prêts à accueillir la population', a-t-il précisé. Il sera possible de participer sur place au sondage, ou plus tard en ligne (www.nexpo.ch/fr/nexplorer). Après Lausanne, le vélo Nexplorer partira en tournée à Zurich, Lucerne, Lugano, Winterthour et Berne.

Ouvrir le dialogue

'Nous voulons établir un contact avec la population. Pour susciter de la curiosité, de l'intérêt. Il était important pour nous que ce ne soit pas seulement un sondage en ligne', a-t-il dit.

Le questionnaire - qui est anonyme - pose une petite cinquantaine de questions autour du 'Vivre ensemble en Suisse au 21e siècle'. 'L'idée est de voir comment les différentes régions et générations fonctionnent', a ajouté M. Steiner. Les premières évaluations auront lieu lors des Nexpo-Rencontres le 12 septembre à Berne.

Le projet de nouvelle exposition nationale, envisagée à l'horizon 2028, réunit les dix plus grandes villes de Suisse, soit Bâle, Berne, Bienne, Genève, Lausanne, Lugano, Lucerne, Saint-Gall, Winterthour et Zurich. D'autres villes ont rejoint le projet comme membres passifs, dont Fribourg, Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds.

Autres projets

Au moins deux autres projets d'Exposition nationale sont en préparation. Svizra27 regroupe les cinq cantons du nord-ouest de la Suisse, dont le Jura. Le projet X-27 regroupe d'anciens collaborateurs d'Expo.02 qui souhaitent organiser une exposition dans le Parc de l'innovation de Zurich, à l'aéroport de Dübendorf. Le processus de candidature devrait durer jusqu'en 2022.

La dernière exposition nationale s'est déroulée en 2002 sur les arteplages de Bienne, Neuchâtel, Yverdon-les-Bains et Morat. Un projet prévu pour 2027 dans la région du lac de Constance a été rejeté en votation populaire en 2016. La première exposition nationale a eu lieu en 1833 à Zurich.

