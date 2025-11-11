Netflix ouvre ses premiers parcs à thèmes aux Etats-Unis

Se prendre pour un pirate dans un jeu immersif inspiré du manga 'One Piece' ou jouer dans une fête foraine organisée par Mercredi Addams: c'est ce que propose Netflix dans ses premiers parcs à thèmes aux Etats-Unis.

Pour sa première 'Netflix House' (Maison Netflix), qui ouvre mercredi, le géant américain du streaming a choisi l'un des plus grands centres-commerciaux du pays à King of Prussia, dans la banlieue de Philadelphie, avant Dallas (Texas) le 11 décembre et Las Vegas (Nevada) en 2027.

L'espace de près de 10'000 m2 est décoré sur les thèmes des productions les plus célèbres de la plateforme ('Bridgerton', Stranger Things', 'Squid Game', 'KPop Demon Hunters'...). L'entrée est gratuite. Les activités, qui incluent aussi un mini-golf, un cinéma, un restaurant et une boutique de souvenirs, sont payantes.

Depuis quelques années, Netflix propose ce type d'expériences pour une durée limitée (à ce jour une quarantaine d'activités dans quelque 350 villes).

Sur le Strip à Las Vegas

Mais, face à la difficulté de trouver des espaces suffisamment grands pour les accueillir, 'il est devenu évident que nous aurions plus de flexibilité si nous disposions d'un emplacement permanent', a retracé la directrice publicitaire de l'entreprise, Marian Lee, lors d'une table ronde avec la presse lundi.

Le géant du streaming a opté pour des centres-commerciaux dans les banlieues de Philadelphie et Dallas, où les activités proposées changeront régulièrement, afin d'en faire 'une destination du quotidien' pour la population locale.

Les touristes sont plutôt attendus sur la principale avenue de Las Vegas, le Strip, d'ici à deux ans, avec une 'programmation un peu différente', s'agissant là de visites exceptionnelles.

Interrogée par l'AFP sur le coût de ces projets, Marian Lee ne disposait pas 'de chiffres exacts', mais elle assure qu'il s'agit d'un 'énorme investissement en capital à la fois pour l'espace et la fabrication des décors'.

Aucun projet similaire n'est prévu pour l'instant en dehors des Etats-Unis.

/ATS