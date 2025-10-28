Nemo vend aux enchères son costume de l'Eurovision

Dans le cadre du Seconhand day, Nemo met aux enchères le costume qu'il portait lors de sa prestation ...
Photo: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Dans le cadre du Seconhand day, Nemo met aux enchères le costume qu'il portait lors de sa prestation à l'Eurovision à Bâle en mai dernier. Les bénéfices seront versés à une association en faveur des personnes LGBT*.

Outre cette tenue, la perruque que Nemo portait lors de l'Eurovision dans la cité rhénane sera également vendue aux enchères, indique mercredi Secondhany day dans un communiqué.

Sa performance lors de la finale de l'Eurovision, dont il était le vainqueur sortant, avait suscité une certaine irritation. 'Lorsque des gens sont confrontés à quelque chose d'inattendu, ils sont irrités', avait réagi l'intéressé dans une interview accordée à Keystone-ATS.

La vente aura lieu dans le cadre de #RicardoForGood. Les bénéfices seront versés à l'organisation Queeramnesty, qui défend les droits des personnes LGBT*. Les enchères en ligne commencent le 29 octobre et se termineront le 8 novembre.

/ATS
 

