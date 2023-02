« Navalny » remporte le Bafta du meilleur documentaire

Le prix du meilleur documentaire a été décerné dimanche soir à 'Navalny' aux Bafta à Londres, consacré à l'opposant russe Alexeï Navalny, et dont l'un des principaux protagonistes n'a pu assister à la cérémonie pour des raisons de sécurité.

La productrice Odessa Rae a rendu hommage au journaliste d'investigation Christo Grozev, qui apparaît dans le documentaire, et n'a pu être présent à Londres dimanche soir. 'Il a tout abandonné pour raconter cette histoire et d'autres histoires qui doivent être racontées', a-t-elle déclaré.

'Wow', a quant à lui tweeté Christo Grozev, directeur exécutif de Bellingcat, qui a contribué à mettre au jour le complot pour empoisonner Alexeï Navalny, aujourd'hui emprisonné.

M. Navalny, dont l'état de santé s'est dégradé ces derniers mois selon ses proches, a été empoisonné au Novitchok, un agent neurotoxique de fabrication soviétique, lors d'un voyage en Sibérie en 2020. Il a été soigné à Berlin et a accusé le Kremlin d'être à l'origine de l'attaque.

Sécurité des invités

Christo Grozev avait affirmé vendredi avoir été empêché d'assister aux Bafta par la police britannique.

La police de Londres avait quant à elle souligné que 'le fait que certains journalistes doivent faire face aux intentions hostiles d'États étrangers alors qu'ils se trouvent au Royaume-Uni est une réalité qui (la) préoccupe'.

Elle avait en outre souligné qu'elle ne peut interdire à quiconque d'assister à un 'événement privé', qui relève des organisateurs de celui-ci.

'La sécurité de tous nos invités et de notre personnel lors de la cérémonie est toujours notre priorité absolue et nous avons chaque année des dispositifs de sécurité solides et appropriés', avaient quant à eux déclaré les Baftas.

Créé en juillet 2014 par un blogueur britannique, Eliot Higgins, le site Bellingcat, basé aux Pays-Bas, se spécialise dans le journalisme fondé sur l'analyse des données accessibles à tous en ligne.

Ces derniers temps, l'équipe de Bellingcat se concentre essentiellement sur l'invasion russe en Ukraine. La Russie, qui a récemment qualifié Bellingcat de 'menace', a jugé l'organisation 'indésirable' sur son territoire.

/ATS