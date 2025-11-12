Nathacha Appanah reçoit le Choix Goncourt Suisse

Le Choix Goncourt de la Suisse a été attribué mercredi à Nathacha Appanah pour son roman 'La nuit au cœur'. L’autrice mauricienne, déjà lauréate du Prix Femina, succède à Sandrine Colette.

Le nom de la lauréate de cette onzième édition du Choix Goncourt de la Suisse a été annoncé mercredi soir à la Résidence de France à Berne, en présence de l'écrivain français Pierre Assouline, membre de l’Académie Goncourt.

Dans 'La nuit au cœur', Nathacha Appanah met en parallèle une situation d’emprise qu’elle a subie à 17 ans et les féminicides de sa cousine Emma et de Chahinez Daoud, abattues par leur conjoint, à des époques et des endroits éloignés.

Le jury, qui réunit chaque année plus d’une centaine d’étudiants venus des trois régions linguistiques du pays, a préféré ce roman aux trois autres titres finalistes: 'La collision' de Paul Gasnier, 'Passagères de nuit' de Yanick Lahens et 'Un frère' de David Thomas.

/ATS