NIFFF: « Handling the undead » a gagné la compétition internationale

Plus de 55'000 personnes ont célébré le cinéma fantastique lors de la 23e édition du Neuchâtel International Fantastic Film Festival (NIFFF). Le jury international a décerné le prix H.R. Giger 'Narcisse' de 10'000 francs au film scandinave 'Handling the undead'.

Avec ce film, la réalisatrice Thea Hvistendahl a livré un premier long-métrage de fiction 'au sein d’un palmarès de films engagés', a indiqué samedi le NIFFF lors de la clôture du festival. Cette oeuvre raconte les retrouvailles avec des proches récemment décédés et la difficulté de faire son deuil.

Un 2e long métrage réalisé par une femme, soit 'Ennennum' de Shalini Ushadevi, a aussi été récompensé. 'Ces deux œuvres proposent des visions singulières du cinéma de genre et font écho à la diversité artistique, thématique et géographique de la sélection', a précisé le festival.

Une mention spéciale a été remise à 'Cuckoo' de Tilman Singer, tandis que le prix Imaging The Future Award de 3000 francs est revenu à 'I saw the tv glow' de Jane Schoenbrun. Le jury de la compétition internationale était composé de Saul Pandelakis (France), Ishan Shukla (Inde), Annick Mahnert (Suisse), João Pedro Rodrigues (Portugal) et Kourtney Roy (Canada).

Plus de 120 invités

Les 124 projections du NIFFF, en provenance de cinq continents, ont fait près de 35’000 entrées cinéma, un chiffre en légère hausse depuis l'an dernier. Au total, plus de 55'000 festivaliers ont été dénombrés, contre 63'000 l'an dernier. Les conférences 'ont eu un franc succès auprès d’un public toujours plus nombreux, et la Villa a donné une place de choix aux installations immersives et aux jeux vidéo', ont expliqué les organisateurs.

Plus de 120 invités avaient fait le déplacement à Neuchâtel durant les dix jours du festival. L'actrice, réalisatrice, scénariste, productrice, chanteuse et DJ italienne, très engagée dans le mouvement #MeToo, Asia Argento était l'invitée d'honneur. La 24e édition du NIFFF se tiendra du 4 au 12 juillet 2025.

