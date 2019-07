Musiciens, acrobates et danseurs au 14e Basel Tattoo

Des formations d'Ecosse, de Suisse, de Grèce et de Chine figurent dès vendredi parmi les moments forts du 14e Basel Tattoo. Jusqu'au 20 juillet, plus de 1000 participants se produiront à Bâle sur le thème 'La Suisse, l'Europe et le Monde'.

Trois jours avant l'ouverture du plus grand festival de musique militaire en Suisse, et l'un des plus grands d'Europe, son producteur Erik Julliard s'est montré confiant face aux médias: il s'attend à un 'excellent millésime' en termes d'affluence. Environ 62'000 billets ont déjà été vendus, soit 73% des places.

Eclectique

Le programme s'annonce particulièrement éclectique. Les 80 musiciens, danseurs et acrobates chinois du 'Wind Band and Dancers of the Water Supply and Drainage Company of Shijizhuang' présenteront un spectacle alliant musique militaire et folklore, danse du lion comprise.

Le 'Swiss Army Brass Band' se présentera pour la première fois dans l'arène installée sur le site de l'ancienne caserne de Bâle. Les Grecs du 'Hellenic Navy Band' feront aussi partie des moments forts du festival, de même que la brigade des motards de la police de Hambourg.

Cornemuses: tradition et rock

Comme chaque année, la musique traditionnelle écossaise gardera toute son importance dans ce Basel Tattoo 2019. Quelque 200 joueurs de cornemuse et de tambour venus de quatre continents différents feront vibrer le public.

Comme l'an dernier, la formation écossaise des 'Red Hot Chili Pipers' feront eux aussi sonner leurs cornemuses sur des airs très rock. Après avoir rencontré un grand succès en 2018 auprès du public bâlois, ils ont souhaité revenir cette année sur les bords du Rhin.

/ATS