Mort du comédien de la série « Dame Edna Everage », Barry Humphries

Le comédien australien Barry Humphries est décédé samedi à 89 ans à Sydney, a annoncé son agent. Il était particulièrement connu dans le monde anglo-saxon pour son personnage de Dame Edna Everage, parodie d'une femme aux cheveux couleur lilas.

Le personnage de Dame Edna, une bourgeoise vivant dans une banlieue aisée qui soutenait très sérieusement et sur un ton ampoulé que la couleur de ses cheveux était naturelle, se distinguait par des lunettes aussi extravagantes que ses robes étaient voyantes. Les Australiens l'avaient vu apparaître sur scène à Melbourne, en 1955, avant de décrocher des rôles à la télévision en Australie, aux Etats-Unis et au Royaume-Uni.

En 2002, Dame Edna avait présenté le spectacle donné à Buckingham Palace en l'honneur de la reine Elizabeth II qui célébrait son jubilé d'or. Elle avait fait de même en 2006 pour la cérémonie de clôture des Jeux du Commonwealth à Melbourne.

Le Premier ministre australien a rendu hommage à cet acteur qui était 'à la fois doué et généreux'. 'Il est resté lui-même jusqu'à la fin, ne perdant jamais ni son esprit brillant, ni son humour unique, ni sa générosité d'esprit', a précisé son agent, rappelant que Barry Humphries avait passé plus de 70 ans sur scène, et était en tournée jusqu'à l'an dernier.

'Barry Humphries nous a fait rire à travers toute une galaxie de personnages, depuis Dame Edna jusqu'à Sandy Stone', un autre de ses personnages, un vieux bourgeois guindé, a-t-il ajouté. Et d'évoquer 'un formidable humoriste, satiriste, écrivain, et quelqu'un d'absolument unique'.

/ATS