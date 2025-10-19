Mort du bassiste de Limp Bizkit, Sam Rivers, à 48 ans

Le bassiste et cofondateur du groupe américain de nu metal Limp Bizkit, Sam Rivers, est mort à l'âge de 48 ans, a annoncé samedi soir le groupe.

'Aujourd'hui nous avons perdu notre frère. Notre camarade de groupe. Notre battement de coeur', ont écrit le chanteur Fred Durst, le guitariste Wes Borland, le batteur John Otto et DJ Lethal (platines) dans une publication sur Instagram, qui ne précise pas la cause de la mort de Sam Rivers.

Il 'n'était pas seulement notre bassiste, il était de la magie pure... Dès la première note que nous avons jouée ensemble, Sam a amené une lumière et un rythme qui n'auraient jamais pu être remplacés. Son talent était naturel, sa présence inoubliable, son coeur gros comme ça', ajoutent les musiciens. 'Ta musique ne s'arrête jamais', ont-ils écrit, rendant hommage à une 'véritable légende des légendes'.

Limp Bizkit, groupe de nu metal - prononcer 'new' à l'anglaise - aux accents rap, créé en 1994 par Sam Rivers et Fred Durst, a sorti son premier album 'Three Dollar Bill, Y'all' en 1997.

Le troisième opus, 'Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water', avait obtenu un disque d'or pour ses ventes en France (100'000 exemplaires).

Sam Rivers, qui avait quitté le groupe en 2015 l'avait rejoint en 2018, participant au dernier album en date du groupe 'Still Sucks' (2021).

