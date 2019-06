Mort de l'héritière et diva de la mode Gloria Vanderbilt

L'Américaine Gloria Vanderbilt, héritière, styliste et icône de la mode, est morte dimanche à l'âge de 95 ans. Son fils, le journaliste de CNN Anderson Cooper, l'a annoncé lundi.

Gloria Vanderbilt, qui avait grandi en France 'sans rien savoir de l'argent dont elle allait hériter à 21 ans', était 'une femme extraordinaire qui aimait la vie et la vivait comme elle l'entendait', a indiqué Anderson Cooper dans un hommage diffusé sur CNN lundi. 'Quelle mère extraordinaire, quelle femme extraordinaire!', a-t-il ajouté.

Née à New York le 20 février 1924, fille de Reginald Vanderbilt - héritier du baron des chemins de fer Cornelius Vanderbilt - et de Gloria Morgan, Gloria Vanderbilt fait parler d'elle dès l'enfance, après une méchante bataille familiale pour savoir qui va l'élever. Plus tard, dans les années 70, elle devient célèbre pour la ligne de jeans qu'elle crée à son nom, avant d'élargir la collection à des parfums et d'autres vêtements.

La marque a été rachetée en 2002 par le groupe Jones Apparel, mais son nom est toujours utilisé commercialement. Elle a beaucoup alimenté la chronique mondaine avec quatre mariages et de multiples aventures. La diva de la mode avait notamment eu des amants célèbres comme Marlon Brando, Howard Hughes, Gene Kelly ou Frank Sinatra.

/ATS